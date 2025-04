Gli stessi politici ucraini accusano Kiev di negligenza e persino di provocazione per l’attacco a Sumy

l'attacco subito a Kryvy Rih. Adesso ecco che gli si presenta un'altra occasione per mostrarsi come povera vittima della ferocia russa.Una vicenda complessaIeri infatti un altro attacco missilistico ha causato la morte di civili, circa una trentina. Quindi è potuta scattare subito la macchina mediatica per mettere a tacere i dubbi sulla versione di Kiev e le sue incongruenze. Ma stavolta a sollevare domande sono gli stessi politici ucraini, che rivolgono accuse ai loro vertici piuttosto che a Mosca. Per Zelensky è semplice addebitare tutti i mali alla Russia, compreso quello di aver colpito deliberatamente i cittadini, bambini compresi. Guardando appena un po' più a fondo, però, si scopre una realtà complessa e una posizione parecchio cinica di Kiev.

