Inghilterra, Grealish: «Vi spiego cos’è cambiato con Carsley. Contenti per la vittoria con la Finlandia» (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’esterno della Nazionale inglese e del Manchester City ha commentato così il successo sulla Finlandia La sconfitta con la Grecia aveva cominciato a preoccupare i tifosi dell’Inghilterra, ma la Nazionale dei Tre Leoni ha risposto subito presente in casa della Finlandia con una netta vittoria per 3-1. Tra i marcatori c’è anche l’ala offensiva del Calcionews24.com - Inghilterra, Grealish: «Vi spiego cos’è cambiato con Carsley. Contenti per la vittoria con la Finlandia» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’esterno della Nazionale inglese e del Manchester City ha commentato così il successo sullaLa sconfitta con la Grecia aveva cominciato a preoccupare i tifosi dell’, ma la Nazionale dei Tre Leoni ha risposto subito presente in casa dellacon una nettaper 3-1. Tra i marcatori c’è anche l’ala offensiva del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finlandia-Inghilterra - Carsley : “Questa nazionale merita un allenatore di livello mondiale” - Anche Jack Grealish non ha nascosto la stima per il Ct: “Qualunque cosa accada con il manager dell’Inghilterra, la gente dirà sempre cose negative. Lo ha detto Lee Carsley, Ct ad interim dell’Inghilterra, dopo la vittoria per 3-1 in Lega B di Nations League contro la Finlandia ad Helsinki. “Questa è una posizione privilegiata. (Sportface.it)