Il Napoli perde Lobotka? Esce in Nazionale per un problema al flessore

Brutte notizie per il Napoli di Conte, Stanislav Lobotka, il centrocampista azzurro, si è fermato oggi mentre era in campo con la Nazionale slovacca  è uscito all'83' dopo un problema fisico. La Slovacchia ha vinto 3-1 in casa dell'Azerbaigian Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia. Il centrocampista azzurro della Nazionale slovacca Stanislav Lobotka è uscito all'83' dopo un problema che sembra muscolare. Secondo l'emittente slovacca STVR, il regista del Napoli si è infortunato al muscolo della coscia. Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare fermo. "A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito.

