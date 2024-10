Haaland snobba i giornalisti dopo la sconfitta della Norvegia: scappa via senza rispondere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 5-1 dell'Austria ha fatto male ad Haaland che dopo la partita è fuggito dallo stadio ignorando le domande dei giornalisti. Poco dopo ha chiesto scusa sui social. Fanpage.it - Haaland snobba i giornalisti dopo la sconfitta della Norvegia: scappa via senza rispondere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 5-1 dell'Austria ha fatto male adchela partita è fuggito dallo stadio ignorando le domande dei. Pocoha chiesto scusa sui social.

Erling Haaland diventa papà : l’annuncio entusiasta con la palla sotto la maglia dopo la doppietta contro la Slovenia - Ad annunciarlo è proprio l’attaccante del Manchester City, vincitore della Champions League in finale contro l’Inter nel 2023, con un post condiviso sui social. co/RTikgLWiol pic. È una serata che, probabilmente, ricorderà per tutta la vita. Nella vittoria contro la Slovenia per 3-0, Haaland, come sempre, ci ha messo lo zampino, segnando una doppietta. (Ilfattoquotidiano.it)

Brutto gesto di Haaland dopo il pareggio contro l’Arsenal : vendetta su Gabriel - Nervosismo nel finale di Manchester City-Arsenal Il parapiglia è scoppiato subito dopo il fischio finale, quando gli avversari hanno cercato Haaland per affrontarlo riguardo al suo gesto. Nonostante il suo contributo positivo sul campo, con il gol del momentaneo vantaggio, il norvegese ha macchiato la sua prestazione con un gesto antisportivo nei confronti del difensore Gabriel, accendendo gli ... (Napolipiu.com)

Acerbi e i suoi ‘scalpi’ : dopo Haaland ora Morata! Ma occhio ai precedenti – CdS - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Acerbi e i suoi ‘scalpi’: dopo Haaland ora Morata! Ma occhio ai precedenti – CdS) © Inter-News. (Inter-news.it)