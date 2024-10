’G7 disabilità’, l’ora dei diritti. Il mondo ad Assisi e Perugia: “Siamo la terra dell’inclusione” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Perugia, 14 ottobre 2024 – Ci Siamo. Comincia il G7 sulla disabilità, la ’tre giorni’ dei diritti voluta dal ministro Alessandra Locatelli, che vede Assisi, Perugia e l’Umbria al centro del mondo. Da oggi i ministri dei ’grandi paesi’ (Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone e Canada) sono impegnati a scrivere la ’Carta di Solfagnano’, ovvero il documento mondiale a tutela di salute, accessibilità, integrazione sociale, inclusione e superamento delle discriminazioni. Si comincia oggi alle 15 dal sagrato della Basilica di San Francesco, con l’accoglienza delle delegazioni e oltre cento associazioni in campo. Poi, domani e mercoledì al Castello di Solfagnano, il vertice dei ministri per scrivere la ’Carta’ che verrà portata a Papa Francesco. E l’Umbria è pronta. A dirlo è la presidente della Regione, Donatella Tesei. Lanazione.it - ’G7 disabilità’, l’ora dei diritti. Il mondo ad Assisi e Perugia: “Siamo la terra dell’inclusione” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Ci. Comincia il G7 sulla disabilità, la ’tre giorni’ deivoluta dal ministro Alessandra Locatelli, che vedee l’Umbria al centro del. Da oggi i ministri dei ’grandi paesi’ (Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone e Canada) sono impegnati a scrivere la ’Carta di Solfagnano’, ovvero il documento mondiale a tutela di salute, accessibilità, integrazione sociale, inclusione e superamento delle discriminazioni. Si comincia oggi alle 15 dal sagrato della Basilica di San Francesco, con l’accoglienza delle delegazioni e oltre cento associazioni in campo. Poi, domani e mercoledì al Castello di Solfagnano, il vertice dei ministri per scrivere la ’Carta’ che verrà portata a Papa Francesco. E l’Umbria è pronta. A dirlo è la presidente della Regione, Donatella Tesei.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diritti umani nel mondo digitale - in Italia è nata la prima coalizione per proteggerli - Amnesty International, Hermes Center e altre quattro organizzazioni si sono unite per vigilare sull'uso dell'AI, contrastare la sorveglianza di massa e promuovere una governance etica delle tecnologie. (Wired.it)

“Meritocrazia e pari diritti sono un’utopia nel mondo della scuola : per insegnare devi pagare” - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una insegnante precaria di Torino: "Se la vita di un docente deve essere legata a un colpo di fortuna, e non al suo merito, non so quanto ne valga davvero la pena lottare e resistere, perché di resistenza ormai si tratta".Continua a leggere . (Fanpage.it)

La Commissione di studio sulla politica di sicurezza elvetica afferma che “il mondo e la Svizzera si trovano in fase prebellica” - e suggerisce la sospensione di diritti fondamentali - Poi, si vocifera su pressioni della finanza internazionale: “Se non vi allineate faremo fare a UBS la stessa fine del Credit Suisse” . C’è stato un tempo, lungo oltre 500 anni (dalla sconfitta dei Confederati a Marignano nel 1515), in cui la Svizzera è stata l’esempio mondiale di una Nazione neutrale. (Ilgiornaleditalia.it)