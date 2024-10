Covid, il gip di Milano archivia l’ex assessore Giulio Gallera e l’ex direttore del welfare Luigi Cajazzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ottobre 2024 – Si chiude nel nulla l’inchiesta sulla gestione della prima ondata del Covid. Cade infatti anche l'ultimo pezzo di accuse, che erano maturate nell'indagine di Bergamo sulla pandemia contro l'ex assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera e l'ex direttore generale del welfare lombardo Luigi Cajazzo. A loro due la Procura di Bergamo contestava la mancata attuazione di un piano regionale in risposta alla diffusione del virus. Ilgiorno.it - Covid, il gip di Milano archivia l’ex assessore Giulio Gallera e l’ex direttore del welfare Luigi Cajazzo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Si chiude nel nulla l’inchiesta sulla gestione della prima ondata del. Cade infatti anche l'ultimo pezzo di accuse, che erano maturate nell'indagine di Bergamo sulla pandemia contro l'exalla Sanità di Regione Lombardiae l'exgenerale dellombardo. A loro due la Procura di Bergamo contestava la mancata attuazione di un piano regionale in risposta alla diffusione del virus.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covid - il gip di Milano archivia l’ex assessore Giulio Gallera e l’ex direttore del welfare Luigi Cajazzo - Non solo: secondo la gip l’attivazione del piano pandemico spettava al Governo. Non solo non ci fu reato ma, secondo la giudice, non ci fu neanche dolo da parte di Gallera e Cajazzo. Invero, la decisione di attivare o meno il piano pandemico nazionale era del tutto rimessa alla valutazione discrezionale del Governo, anche perché l'accordo Stato/Regioni - con cui era stato adottato il piano - ... (Ilgiorno.it)

Sputò sulla maniglia dell’ex suocero per contagiarlo col Covid : donna di Finale Emilia finisce nei guai - E per tenerlo legato a sé lo minaccia e compie atti violenti nei suoi confronti, ma anche dei suoi suoceri. Secondo il quotidiano emiliano, “nel 2020 una telecamera di videosorveglianza mostra come la donna, in isolamento per Covid esce dal portone della sua abitazione e va davanti a quello del suocero, che abita di fronte. (Secoloditalia.it)

“Falsi green pass Covid” : chiesto processo per 32 persone a Treviso. C’è anche l’ex prefetta - C’è anche l’ex prefetta tra le 32 persone per le quali la procura di Treviso ha chiesto il processo, alla fine dell’inchiesta sui falsi Green pass che attestavano l’avvenuta somministrazione del vaccino anticovid. Le false somministrazioni con il rilascio di certificazioni sarebbero avvenute anche in una farmacia di Montebelluna e in una di Silea, in provincia di Treviso. (Ilfattoquotidiano.it)