Calcio: Cittadella. Dal Canto è il nuovo allenatore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il tecnico veneto prende il posto di Edoardo Gorini, esonerato la scorsa settimana ROMA - Alessandro Dal Canto è il nuovo allenatore del Cittadella, e prende il posto di Edoardo Gorini, esonerato la scorsa settimana. Classe 1975, nato a Castelfranco Veneto, dopo un passato da giocatore intraprende, Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Cittadella. Dal Canto è il nuovo allenatore Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il tecnico veneto prende il posto di Edoardo Gorini, esonerato la scorsa settimana ROMA - Alessandro Dalè ildel, e prende il posto di Edoardo Gorini, esonerato la scorsa settimana. Classe 1975, nato a Castelfranco Veneto, dopo un passato da giocatore intraprende,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Cittadella. Dal Canto è il nuovo allenatore - Il tecnico veneto prende il posto di Edoardo Gorini, esonerato la scorsa settimana ROMA - Alessandro Dal Canto è il nuovo allenatore del Cittadella, e prende il posto di Edoardo Gorini, esonerato la scorsa settimana. Classe 1975, nato a Castelfranco Veneto, dopo un passato da giocatore intraprende, . (Ilgiornaleditalia.it)

Cittadella - ufficiale : Dal Canto è il nuovo allenatore - presentazione alle 14 : 30 - Cittadella comunica di aver affidato la conduzione. . . . In casa Cittadella comincia l'era Dal Canto. Con una nota apparsa sul sito ufficiale della squadra del presidente Gabrielli parte la nuova avventura dell'ex tecnico, tra le altre, di Padova, Vicenza e Venezia: «L’A. Ora c'è anche l'ufficialità. (Padovaoggi.it)

Cittadella - il dopo Gorini è l'ex Padova Alessandro Dal Canto - Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in favore della società del presidente Gabrielli. Un ex Padova e Vicenza per portare alla salvezza capitan Branca e compagni. Manca solo l'ufficialità, ma è tutto praticamente definito: Alessandro Dal Canto sarà il nuovo allenatore del Cittadella. (Padovaoggi.it)