Sammaurese un’altra dura prova Sfida alla seconda della classe

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non bastava la difficoltà di dover incontrare la squadra più in forma del momento, chein settimana sono capitati anche gli infortuni che hanno messo fuori causa Riccardo Ravaioli, Canalicchio e Montesi. Per quanto riguarda Ravaioli e Canalicchio andranno valutati più a fondo i tempi di recupero, per Montesi si tratta di una infiammazione e la speranza è quella che debba saltare solo questo turno. La società è subito corsa ai ripari: per difendere la porta giallorossa è stato messo sotto contratto Giacomo Pozzer,2001, che vanta presenze in C con Trento, Lucchese e Monopoli e in D con il Matera. Se quello di Pozzer è un volto nuovo lo stesso non si può dire di Federico Nisi che era tornato al Forlì per fine prestito ma finora aveva trovato pochissimo spazio in biancorosso e torna a San Mauro dove il suo dinamismo di sicuro tornerà molto utile.