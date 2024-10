Nadia Bengala e il dramma della figlia: “Rovinata dalla droga, ora è in comunità” (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex Miss Italia, ospite di 'Verissimo', racconta i suoi ultimi 10 anni: "Non era più lei" Nadia Bengala, ospite di 'Verissimo' ha raccontato il dramma di sua figlia caduta in una rete di scelte sbagliate. "L'ultimo anno è stato quello più difficile, pesantissimi gli ultimi mesi", ha raccontato l'ex Miss Italia. Diana oggi è in Sbircialanotizia.it - Nadia Bengala e il dramma della figlia: “Rovinata dalla droga, ora è in comunità” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex Miss Italia, ospite di 'Verissimo', racconta i suoi ultimi 10 anni: "Non era più lei", ospite di 'Verissimo' ha raccontato ildi suacaduta in una rete di scelte sbagliate. "L'ultimo anno è stato quello più difficile, pesantissimi gli ultimi mesi", ha raccontato l'ex Miss Italia. Diana oggi è in

Nadia Bengala : “Mia figlia violenta con me a causa della droga. Un killer l’aveva presa di mira” - Ospite di Verissimo, Nadia Bengala ha raccontato la storia della figlia Diana Schivardi. Continua a leggere . Gli ultimi mesi prima della decisione, per l'ex Miss Italia, sono stati i più difficili: "Era diventata violenta con me, non era più lei". La 28enne si trova ora in comunità e da oltre 10 anni lotta contro la dipendenza dalla droga. (Fanpage.it)

Diana Schivardi - chi è la figlia di Nadia Bengala : “Ora è in comunità - forse ce la farà” - Lo scorso marzo, Diana Bengala aveva chiesto di essere aiutata a salvare la figlia Diana Schivardi, che da anni lotta contro la dipendenza dalla droga e che è stata condannata a 10 mesi per danneggiamento, furto, tentata rapina e lesioni. Ho preso una stanza apposta, ho dormito con lei, passavo con lei tutto il tempo, non ho visto quasi il mio compagno perché cercavo di stare con lei il più ... (Metropolitanmagazine.it)