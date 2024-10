Italia-Israele conferme in blocco per il Ct Shimon La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Giornata di vigilia perche nella serata di domani scenderà in campo contro l’al BluEnergy Stadium di Udine. Il CTpotrebbe confermare inlavista nell’ultima partita di Nations League contro la Francia. VIGILIA – Vigilia diin programma domani sera a Udine. L’arriva alla gara di domani da fanalino di coda del gruppo 2. I biancoazzurri hanno preso 9 gol al passivo in 3 partite, proprio per questo la serata di Luciano Spalletti dovrebbe essere più tranquilla. Lo scorso settembre gli Azzurri vinsero 2-1 sul neutro di Budapest contro gli uomini di, adesso il secondo match e con un obiettivo chiaro in testa. Dopo la sconfitta contro la Francia, perarriva un secondo impegno importante. Il CT Bendovrebbe confermare in blocca lascesa in campo contro la Francia.