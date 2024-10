“Da 2 anni sulle Svalbard, vi racconto come si vive nella città più a Nord del mondo”: la storia di Giulia (Di domenica 13 ottobre 2024) Giulia ha 27 anni, è originaria di Trieste e nel 2022 si è trasferita sulle isole Svalbard, arcipelago del Mar Glaciale Artico, e da quasi due anni vive a Longyearbyen. Intervistata da Fanpage.it, la ragazza ha spiegato: "Sono partita per diversi motivi e mi sono innamorata di questo posto". Tra orsi polari, distese di ghiaccio e panorami che sembrano "di un altro pianeta", ecco come si vive nella città più a Nord del pianeta Terra. Fanpage.it - “Da 2 anni sulle Svalbard, vi racconto come si vive nella città più a Nord del mondo”: la storia di Giulia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha 27, è originaria di Trieste e nel 2022 si è trasferitaisole, arcipelago del Mar Glaciale Artico, e da quasi duea Longyearbyen. Intervistata da Fanpage.it, la ragazza ha spiegato: "Sono partita per diversi motivi e mi sono innamorata di questo posto". Tra orsi polari, distese di ghiaccio e panorami che sembrano "di un altro pianeta", eccosipiù adel pianeta Terra.

