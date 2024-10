Via libera al progetto per realizzare il nuovo “Parco della Legalità” in via Borsellino (Di sabato 12 ottobre 2024) NARDO’ – Prende corpo il progetto per la realizzazione del nuovo “Parco della Legalità” di Nardò che sorgerà in un’area in prossimità di via Falcone e via Borsellino, nei pressi della sede dell’ex tribunale che oggi ospita gli uffici comunali. Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato Lecceprima.it - Via libera al progetto per realizzare il nuovo “Parco della Legalità” in via Borsellino Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 12 ottobre 2024) NARDO’ – Prende corpo ilper la realizzazione del” di Nardò che sorgerà in un’area in prossimità di via Falcone e via, nei pressisede dell’ex tribunale che oggi ospita gli uffici comunali. Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato

