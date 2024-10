Usa 2024, Trump: 'operazione Aurora' per deportare i migranti (Di sabato 12 ottobre 2024) "operazione Aurora": Donald Trump ha battezzato così nella omonima città del Colorado la più grande deportazione di massa di migranti illegali che ha promesso in caso di vittoria alle presidenziali Usa. "Annuncio che una volta entrato in carica avremo un'operazione a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge", ha assicurato da Aurora il tycoon evocando il ricorso all'Alien Enemies Act del 1798. "L'invasione - ha aggiunto l'ex presidente americano - verrà fermata. I voli dei migranti termineranno e l'app di Kamala per gli immigrati clandestini verrà chiusa immediatamente entro 24 ore. Quello stesso giorno inizieremo a trovare e deportare ogni singolo membro di una gang di immigrati clandestini dal nostro Paese. Quotidiano.net - Usa 2024, Trump: 'operazione Aurora' per deportare i migranti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) "": Donaldha battezzato così nella omonima città del Colorado la più grande deportazione di massa diillegali che ha promesso in caso di vittoria alle presidenziali Usa. "Annuncio che una volta entrato in carica avremo un'a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge", ha assicurato dail tycoon evocando il ricorso all'Alien Enemies Act del 1798. "L'invasione - ha aggiunto l'ex presidente americano - verrà fermata. I voli deitermineranno e l'app di Kamala per gli immigrati clandestini verrà chiusa immediatamente entro 24 ore. Quello stesso giorno inizieremo a trovare eogni singolo membro di una gang di immigrati clandestini dal nostro Paese.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donald Trump accusa : "Geni cattivi dai migranti" - 000 delle quali erano assassini?», ha detto Trump, riferendosi ai numeri forniti dal Dipartimento che ha spiegato che i migranti a cui fa riferimento sono entrati nel Paese anche sotto l'amministrazione Trump e non sono sotto la custodia dei centri di detenzione per immigrati, ma in prigioni regolari. (Liberoquotidiano.it)

Trump affonda gli artigli sul tema migranti : “Portano cattivi geni negli Usa” - . L'ex presidente Usa ha sostenuto che nel corso dell'amministrazione di Biden e Harris ben 13mila immigrati irregolari e accusati di omicidio sarebbero entrati nel Paese, mettendo in pericolo gli americani. realtà il dato sarebbe falsato, perché farebbe riferimento ad un lasso di tempo precedente. (Ildifforme.it)

Trump contro Harris : “Approva operazioni per cambio sesso di migranti in carcere” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Donald Trump parla di immigrazione e attacca la vicepresidente degli Stati Uniti a meno di 40 giorni dalle elezioni per la Casa Bianca. . (Adnkronos) – "Kamala Harris vuole operazioni di cambio di sesso per i migranti che sono in carcere". (Webmagazine24.it)