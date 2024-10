Regal Rexnord, Neri e Malaguti ai lavoratori: “Siamo al vostro fianco” (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche nei prossimi giorni, presso lo stabilimento di Masi Torello di Regal Rexnord (ex Tollok), proseguirà il presidio dei dipendenti, ai quali “invito ogni cittadina e cittadino del nostro Comune a portare la propria solidarietà, perché la drammatica situazione venutasi a creare non deve essere Ferraratoday.it - Regal Rexnord, Neri e Malaguti ai lavoratori: “Siamo al vostro fianco” Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche nei prossimi giorni, presso lo stabilimento di Masi Torello di(ex Tollok), proseguirà il presidio dei dipendenti, ai quali “invito ogni cittadina e cittadino del nostro Comune a portare la propria solidarietà, perché la drammatica situazione venutasi a creare non deve essere

Regal Rexnord - de Pascale : "Qui ci si gioca il futuro del tessuto industriale italiano" - Anche il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha manifestato il suo "sostegno ai lavoratori e lavoratrici della Regal Rexnord Tollok di Masi Torello". L'esponente Dem si è infatti recato davanti ai cancelli dello stabilimento per incontrare i lavoratori "ai... (Ferraratoday.it)

Regal Rexnord e Berco - Pd favorevole a un tavolo di crisi con tutte le parti sociali - Il Partito Democratico ha espresso "piena solidarietà e sostegno ai lavoratori di Regal Rexnord e di Berco duramente colpiti dalla chiusura dello stabilimento di Masi Torello e dall'ennesimo ridimensionamento dello stabilimento di Copparo". E' una nota della Federazione provinciale del Pd a... (Ferraratoday.it)

Da Berco alla Regal Rexnord - l’altolà dell’assessore Colla : “Licenziamenti inaccettabili” - Perché? “In Emilia-Romagna abbiamo un patto per il lavoro, che per noi è un credo. . E noi metteremo in campo tutti gli strumenti, tutto ciò che potremo fare lo faremo”. “Mi sono già confrontato con i sindacati, il 15 ottobre ci sarà un incontro in Regione con l’azienda. È chiaro che stiamo seguendo la situazione anche in questo caso in vista di un nostro coinvolgimento e anche del governo, ... (Ilrestodelcarlino.it)