Previsioni meteo in Italia dal 14 al 20 ottobre 2024: nuove perturbazioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Le condizioni meteo della prossima settimana dal 14 al 20 ottobre 2024 rivelano ancora nella maggior parte dell’Italia una situazione di instabilità. Nonostante l’autunno sia arrivato da un bel pezzo, in realtà l’ondata di caldo anomalo ha lasciato tutti un po’ sorpresi. Ecco come si evolverà il tempo nei prossimi giorni di ottobre. La settimana dal 14 al 20 ottobre 2024 sarà caratterizzata da un andamento meteorologico variegato lungo la Penisola. L’instabilità climatica dominerà ancora prevalentemente tra parte dell’Italia. Si passerà, quindi, da zone caratterizzate da bruschi rovesci e imponenti perturbazioni, ad altre località dove invece tornerà il caldo africano, creando una situazione anomala per il periodo autunnale. Velvetmag.it - Previsioni meteo in Italia dal 14 al 20 ottobre 2024: nuove perturbazioni Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Le condizionidella prossima settimana dal 14 al 20rivelano ancora nella maggior parte dell’una situazione di instabilità. Nonostante l’autunno sia arrivato da un bel pezzo, in realtà l’ondata di caldo anomalo ha lasciato tutti un po’ sorpresi. Ecco come si evolverà il tempo nei prossimi giorni di. La settimana dal 14 al 20sarà caratterizzata da un andamentorologico variegato lungo la Penisola. L’instabilità climatica dominerà ancora prevalentemente tra parte dell’. Si passerà, quindi, da zone caratterizzate da bruschi rovesci e imponenti, ad altre località dove invece tornerà il caldo africano, creando una situazione anomala per il periodo autunnale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo fine settimana 12-13 ottobre con sole e caldo in Campania - poi iniziano le ottobrate - Fine settimana stabile sulla Campania, e da lunedì temperature in ulteriore aumento: sono le "ottobrate", giornate da inizio estate ma in pieno ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Meteo | Previsioni per sabato 12 ottobre - A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3281m. I venti... (Modenatoday.it)

Previsioni meteo ottobre : arriva l'”ottobrata” - temperature fuori norma in tutta Italia - Nel resto del Paese il tempo sarà invece in netto miglioramento. La media delle massime di ottobre nel capoluogo lombardo è 18°C, nella Capitale 22°C. Leggi anche: Maltempo, allerta meteo per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio Previsoni meteo: arriva l’ottobrata Secondo Antonio Sanò, fondatore de ilMeteo. (Thesocialpost.it)