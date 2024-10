Petrignano d’Assisi diventa la capitale del sitting volley per un giorno (Di sabato 12 ottobre 2024) La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto la Supercoppa Italiana femminile e maschile 2024 di sitting volley; la manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Umbria e giunta alla terza edizione, si svolgerà sabato 16 novembre presso la Palestra Istituto Perugiatoday.it - Petrignano d’Assisi diventa la capitale del sitting volley per un giorno Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto la Supercoppa Italiana femminile e maschile 2024 di; la manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Umbria e giunta alla terza edizione, si svolgerà sabato 16 novembre presso la Palestra Istituto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Petrignano d’Assisi diventa la capitale del sitting volley per un giorno - La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto la Supercoppa Italiana femminile e maschile 2024 di sitting volley; la manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Umbria e giunta alla terza edizione, si svolgerà sabato 16 novembre presso la Palestra Istituto... (Today.it)

Sitting volley - Stati Uniti medaglia d’oro al femminile : sconfitta la Cina. Bronzo per il Canada - Top scorer Heather Nicole Erickson con la bellezza di 25 punti complessivi. Fondamentale la grande efficienza a muro: ben 17 i muri in totale contro i soli 6 della Cina. 37/79 l’efficacia in attacco, 15 ace. Si è concluso il programma di sitting volley in queste Paralimpiadi di Parigi 2024. Gli Stati Uniti fondamentalmente hanno controllato la partita e hanno saputo reagire alla grande dopo il ... (Oasport.it)

Mehrzad - l’iraniano alto 2 - 47 metri : «le persone non sanno che sono disabile - il sitting volley mi ha salvato» - Mehrzad, tre volte miglior giocatore al mondo dell’anno, è diventato una figura di culto di questi Giochi. Prima di scoprire questo sport, ero una persona nota solo per la mia altezza. Quelle di sono oggettivamente fuori scala. A 13 anni ha avuto un incidente in bicicletta, fratturandosi il bacino così gravemente da limitare la crescita della sua gamba destra. (Ilnapolista.it)

Morteza Mehrzadselakjani - l’atleta iraniano di sitting volley che dorme sul pavimento del Villaggio olimpico - Si sdraierà sul pavimento. Dovevo e potevo aiutarlo. Il 36enne, però, non ha accennato ad alcuna polemica: a Parigi cerca la tripletta d’oro olimpica, dopo Rio e Tokyo. . Da lì, tutto è cambiato: “Non potevo credere che per la paura di essere deriso e giudicato il ragazzo avesse passato 11 anni nella sua stanza. (Ilfattoquotidiano.it)