Omicidio di Oratoio. Celle telefoniche, scooter e telecamere: tre chiavi per l’indagine (Di sabato 12 ottobre 2024) Pisa, 12 ottobre 2024 – Oggi alle 18.30 ci sarà la camminata silenziosa che partirà da piazza della Fornace a Riglione e si concluderà alla chiesa di San Michele Arcangelo a Oratoio, dove domenica scorsa, alle 21, i colpi di pistola che hanno ucciso Arshaij si sono mischiati al suono delle campane. Un delitto che sconvolto in prima battuta il quartiere, appunto, ma anche tutta la città di Pisa. Il comitato di Quartiere Oratoio-Riglione dopo l’efferata esecuzione di Beni Arshiaj – perché di questo, si è trattato, per mano di due soggetti ai quali gli inquirenti stanno dando la caccia con serrate indagini coperte dal massimo riserbo – invita tutta la cittadinanza a partecipare e chiede anche la riapertura della caserma dei carabinieri chiusa tra il 2017 e il 2018. Lanazione.it - Omicidio di Oratoio. Celle telefoniche, scooter e telecamere: tre chiavi per l’indagine Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Pisa, 12 ottobre 2024 – Oggi alle 18.30 ci sarà la camminata silenziosa che partirà da piazza della Fornace a Riglione e si concluderà alla chiesa di San Michele Arcangelo a, dove domenica scorsa, alle 21, i colpi di pistola che hanno ucciso Arshaij si sono mischiati al suono delle campane. Un delitto che sconvolto in prima battuta il quartiere, appunto, ma anche tutta la città di Pisa. Il comitato di Quartiere-Riglione dopo l’efferata esecuzione di Beni Arshiaj – perché di questo, si è trattato, per mano di due soggetti ai quali gli inquirenti stanno dando la caccia con serrate indagini coperte dal massimo riserbo – invita tutta la cittadinanza a partecipare e chiede anche la riapertura della caserma dei carabinieri chiusa tra il 2017 e il 2018.

