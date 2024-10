Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 14 al 18 ottobre

Leggi tutta la notizia su Serietvinpillole.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ildal 14 al 18E’ passata una settimana da quando la nuova stagione del ilè iniziato con la nuova collezione di Botteri. La serie oltre ad andare in onda su rai 1 sarà disponibile con gli episodi su RaiPlay. Ildal 14 al 18Lunedì 14Odile inizia il suo primo giorno di lavoro alla Galleria Milano Moda, e Adelaide sembra aver accettato che la figlia ora collaborerà con la concorrenza. Tuttavia, la tensione tra Concetta e Ciro persiste, con quest’ultimo incerto su come risolvere la delicata situazione familiare. All’Atelier c’è preoccupazione: Botteri non riesce a trovare alcuni bozzetti, mentre si fissa la data per la presentazione dell’abito all’Aga Khan in una sfilata congiunta con la GMM.