«Ho ucciso Sarah Scazzi, poi volevo violentarla ma non ce l'ho fatta». La nuova confessione di Michele Misseri (Di sabato 12 ottobre 2024) La recente intervista rilasciata da Michele Misseri a Le Iene, contenente dichiarazioni inquietanti, riporta alla mente uno dei casi di omicidio più scioccanti in Italia. La sua confessione sulla morte di Sarah Scazzi, una giovane ragazza di 15 anni, colpisce per la gravità e il contenuto delle sue parole ha aggiunto un ulteriore strato di complessità al già tragico racconto della vicenda. Leggi anche: Terribili incidente in Sicilia, morti i genitori di 3 bimbi e un 51enne: chi sono le vittime Misseri è tornato a parlare del caso per la prima volta dall'uscita dal carcere, affermando di essere l'assassino di Sarah, sostenendo che le sue precedenti dichiarazioni siano state influenzate da chi lo interrogava. «Sono io l'assassino di Sarah.

