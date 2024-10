Lanazione.it - Esordiadi 2024, anche quest’anno due ori per l’Atletica Sestini

(Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre– Si sono concluse oggi 12 ottobre le, la manifestazione di atletica leggera che ha visto coinvolte tutte le società della provincia aretina, con la partecipazione di centinaia di giovani atleti. L'ultima delle cinque tappe si è svolta a Badia Agnano - Bucine, sede della We Love Insulina, con premiazione per i vincitori del torneo. L'ospitante ha vinto il premio tra le 11 società partecipanti, assegnato in base al numero di atleti che partecipavano ad ogni tappa e i relativi piazzamenti, seguita dall'Alga e terzo posto alla AtleticaFiamme Verdi. Per quanto riguarda gli atleti,quest'anno sono saliti sul podio Leone e Filippo Coradeschi Paolozzi dellaFiamme Verdi, entrambi classificati primi hanno sollevato il loro trofeo.