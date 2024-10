A Roma 5mila persone in piazza alla manifestazione per la Palestina e il Libano (Di sabato 12 ottobre 2024) Circa 5mila persone sono scese oggi in piazza per esprimere la propria solidarietà alla Palestina e al Libano. Il corteo ha sfilato da piazzale Ostiense fino a piazza Vittorio. Fanpage.it - A Roma 5mila persone in piazza alla manifestazione per la Palestina e il Libano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Circasono scese oggi inper esprimere la propria solidarietàe al. Il corteo ha sfilato dale Ostiense fino aVittorio.

