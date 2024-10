Welfare anziani, l'allarme: "Nelle Alte Madonie si riducono i fondi per la spesa sociale" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nei paesi delle Madonie la popolazione invecchia ma la spesa sociale rivolta agli anziani invece di crescere continua ad assottigliarsi. Un paradosso denunciato dalla Cgil Palermo e dallo Spi Cgil Palermo all’ultimo tavolo della rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale del Palermotoday.it - Welfare anziani, l'allarme: "Nelle Alte Madonie si riducono i fondi per la spesa sociale" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nei paesi dellela popolazione invecchia ma larivolta agliinvece di crescere continua ad assottigliarsi. Un paradosso denunciato dalla Cgil Palermo e dallo Spi Cgil Palermo all’ultimo tavolo della rete territoriale per la protezione e l’inclusionedel

