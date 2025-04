Via libera al disegno di legge che tutela l’agroalimentare

disegno di legge sulle sanzioni in materia alimentare, un provvedimento che mira a contrastare le frodi nel settore e tutelare la sicurezza dei cittadini che acquistano e consumano. Vengono introdotte nuove sanzioni sia penali che amministrative per chiviola le normative in ambito alimentare, mettendo in atto misure dirette per proteggere il Made inItaly e garantire la qualità dei prodotti. Tra le novità più significative, il disegno di legge prevede il reato di "Frode alimentare", ampliando il novero delle condotte ingannevoli punibili, comprendendo tutti i soggetti coinvolti nella filiera alimentare. Inoltre, viene introdotto un reato specifico, quello di "Commercio di alimenti con segni mendaci", per contrastare le pratiche ingannevoli relative all'etichettatura e alle indicazioni sui prodotti.

