Scatta l’allerta maltempo sull’Italia pessime notizie a rischio tante regioni

maltempo in arrivo: nuova perturbazione sull’Italia, Scatta l’allerta meteo gialla in dieci regioniSettimana di instabilità meteorologica in Italia, con una nuova perturbazione — la terza del mese di aprile — che sta attraversando il Centro-Nord portando con sé il rischio di piogge intense e temporali localizzati. A pochi giorni dalla Pasqua, l’Italia si prepara a fare i conti con un meteo tutt’altro che primaverile.Per la giornata di domani, martedì 15 aprile 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per diverse zone del Paese, segnalando criticità idrauliche, temporali e rischio idrogeologico in molte aree del Centro e del Nord.Le regioni interessate dall’allerta sono: Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Thesocialpost.it - Scatta l’allerta maltempo sull’Italia: pessime notizie, a rischio tante regioni Leggi su Thesocialpost.it in arrivo: nuova perturbazionemeteo gialla in dieciSettimana di instabilità meteorologica in Italia, con una nuova perturbazione — la terza del mese di aprile — che sta attraversando il Centro-Nord portando con sé ildi piogge intense e temporali localizzati. A pochi giorni dalla Pasqua, l’Italia si prepara a fare i conti con un meteo tutt’altro che primaverile.Per la giornata di domani, martedì 15 aprile 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per diverse zone del Paese, segnalando criticità idrauliche, temporali eidrogeologico in molte aree del Centro e del Nord.Leinteressate dalsono: Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania.

