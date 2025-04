Sport.quotidiano.net - Basket, la IES gioca bene ma cede a Pisa con Rosignano, in Divisione Regionale 2

, 14 aprile 2025 – Una sfortunata e già salva IESsi è congedata con una sconfitta dal campionato di2, girone A. I biancocelesti di coach Campani hanno infatti ceduto solo nel finale, di fronte al proprio pubblico, contro una Dinamoa cui i due punti erano indispensabili per l’accesso ai play-off. LA CRONACA – Il primo quarto vede un netto dominiono, sia in attacco, sia in difesa, con gli ospiti che forse non si aspettavano un inizio così scoppiettante per gli uomini di Campani (24-13). Nel secondo, il ritmo difensivo biancoceleste è un po’ calato eapprofitta di qualche canestro facile per accorciare al risposo (35-28). In avvio di ripresa, fino a metà dell’ultimo parziale, la partita decolla, con buone soluzioni e conclusioni da ambo le parti, con il vantaggio della IES in diminuzione al termine del terzo parziale (48-45).