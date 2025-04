Massimilano Mulas l’orrore su una bimba di 11 anni da 25 anni violenze e aggressioni in tutta Italia

anni, Massimiliano Mulas è un uomo di 45 anni, nato a Bruchsal, Baden-Württemberg, Stato della Germania meridionale. La sua storia, fatta di precedenti aggressioni nei confronti di altre donne, ha scatenato rabbia e indignazione: com’è possibile che un uomo così pericoloso fosse ancora a piede libero? Domande che, probabilmente, non avranno mai una risposta.Aggressione, fuga e arresto La ragazza di 11 anni stava tornando dalla palestra e parlava con un’amica al cellulare al momento della violenza: ha estratto dalla tasca le chiavi di casa e ha aperto il portone, quindi è stata spinta e bloccata nell’androne. l’orrore si è interrotto per l’intervento di una terza persona, un condomino che, rincasando, ha visto la scena e messo in fuga dell’aggressore, che indossava un passamontagna per nascondere il volto. Thesocialpost.it - Massimilano Mulas, l’orrore su una bimba di 11 anni: da 25 anni violenze e aggressioni in tutta Italia Leggi su Thesocialpost.it Arrestato a Venezia con l’orribile accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 11, Massimilianoè un uomo di 45, nato a Bruchsal, Baden-Württemberg, Stato della Germania meridionale. La sua storia, fatta di precedentinei confronti di altre donne, ha scatenato rabbia e indignazione: com’è possibile che un uomo così pericoloso fosse ancora a piede libero? Domande che, probabilmente, non avranno mai una risposta.Aggressione, fuga e arresto La ragazza di 11stava tornando dalla palestra e parlava con un’amica al cellulare al momento della violenza: ha estratto dalla tasca le chiavi di casa e ha aperto il portone, quindi è stata spinta e bloccata nell’androne.si è interrotto per l’intervento di una terza persona, un condomino che, rincasando, ha visto la scena e messo in fuga dell’aggressore, che indossava un passamontagna per nascondere il volto.

Massimiliano Mulas segue una bambina di 11 anni, la spinge dentro casa, la violenta e tenta di rapinarla. Lui. Convalidato l'arresto di Massimiliano Mulas. È accusato di aver violentato una bimba di 11 anni. Seguita e stuprata in casa a undici anni: arrestato il presunto violentatore. Lo stupro di Massimiliano Mulas a Mestre, Salvini: «Castrazione chimica subito». Massimiliano Mulas, lo stupratore della bambina di 11 anni preso da un carabiniere fuori servizio vicino alla. Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni. La vittima «non casuale seguita da giorni dallo stupratore. Ne parlano su altre fonti

Riporta thesocialpost.it: Massimilano Mulas, l’orrore su una bimba di 11 anni: da 25 anni violenze e aggressioni in tutta Italia - Arrestato a Venezia con l'orribile accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 11 anni, Massimiliano Mulas è un uomo di 45 anni, nato a ...

Secondo msn.com: Lo stupro di Massimiliano Mulas a Mestre, Salvini: «Castrazione chimica subito» - Violenta una bimba di 11 anni, arrestato in Veneto uno stupratore seriale sardo Sassari «Orrore, ripugnanza, un misto di impotenza e dolore», sono le parole che sceglie il patriarca di Venezia, France ...

rainews.it comunica: Massimiliano Mulas, oggi l'interrogatorio. Avrebbe violentato una bimba di 11 anni a Mestre - Udienza di convalida del fermo. L'avvocato: "Si avvarrà della facoltà di non rispondere". Per gli investigatori avrebbe seguito la piccola fino a casa per poi aggredirla sessualmente. Preso perchè ha ...