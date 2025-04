Il vero nemico non è l’Ucraina è il tempo le clamorose rivelazioni dell’amico di Putin

Putin: il tempo. “Capisce che il tempo che gli rimane da vivere è limitato”, dice, “e si sente in ritardo sulla sua tabella di marcia”. Da qui l’escalation militare, i raid più cruenti, il rifiuto di trattative reali: non si tratta più solo di ambizioni territoriali, ma di urgenza personale e politica.Trump è diventato un problema per la RussiaPutin ha settant’anni, è teoricamente blindato al potere fino al 2036, ma la sua ossessione – spiega Venediktov – è lasciare un’impronta “imperiale”, ridare alla Russia una centralità da superpotenza. Thesocialpost.it - “Il vero nemico non è l’Ucraina, è il tempo”: le clamorose rivelazioni dell’amico di Putin Leggi su Thesocialpost.it Aleksej Venediktov, fondatore della storica radio Eco di Mosca e ancora oggi uomo ben inserito nei palazzi russi nonostante sia stato etichettato come “agente straniero”, offre una chiave inquietante per leggere le scelte strategiche di Vladimir: il. “Capisce che ilche gli rimane da vivere è limitato”, dice, “e si sente in ritardo sulla sua tabella di marcia”. Da qui l’escalation militare, i raid più cruenti, il rifiuto di trattative reali: non si tratta più solo di ambizioni territoriali, ma di urgenza personale e politica.Trump è diventato un problema per la Russiaha settant’anni, è teoricamente blindato al potere fino al 2036, ma la sua ossessione – spiega Venediktov – è lasciare un’impronta “imperiale”, ridare alla Russia una centralità da superpotenza.

