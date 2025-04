Anticipazionitv.it - Amici, Chiamamifaro parla dopo l’eliminazione dal Serale: il messaggio

Leggi su Anticipazionitv.it

, all’anagrafe Angelica Gori, è stata eliminata dadurante la quarta puntata delandata in onda sabato 12 aprile 2025.il ballottaggio finale contro Senza Cri, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori ha lasciato il talent show di Maria De Filippi tra le lacrime e l’affetto del pubblico. Poche orela messa in onda, ha deciso di rompere il silenzio con un toccantesui suoi social.Il lungodil’uscita da“Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita”, così inizia il post pubblicato da, che ha deciso di condividere con i fan le sue emozioni. Un percorso lungo, fatto di crescita personale e artistica, vissuto sempre con grande riservatezza e profondità. La cantante ha sottolineato quanto abbia cercato di mostrarsi in modo autentico, senza filtri.