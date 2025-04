Rabbia e frustrazione alla Red Bull Verstappen ha una clausola di rescissione legata alle prestazioni Guardian

Rabbia e frustrazione alla Red Bull, Verstappen ha una clausola di rescissione legata alle prestazioni (Guardian)Dopo il Gran Premio del Bahrain, che Max Verstappen ha concluso al sesto posto, i vertici della Red Bull si sono riuniti per affrontare la crisi emersa. Christian Horner, il team principal, ha ammesso che la situazione richiede un intervento tempestivo, ma ha sottolineato che non ci saranno soluzioni rapide. «Questa gara ha messo in luce alcune insidie molto chiare e che dobbiamo affrontare rapidamente» ha detto Horner, evidenziando che, sebbene i problemi siano ben noti, le soluzioni richiedono tempo per essere implementate. Ne parla il Guardian quest’oggi.La Red Bull tiene colloqui di crisi, Verstappen è in ansia (Guardian)La situazione ha sollevato preoccupazioni anche tra altri membri chiave del team, tra cui il direttore tecnico Pierre Waché e il consulente Helmut Marko. Ilnapolista.it - Rabbia e frustrazione alla Red Bull, Verstappen ha una clausola di rescissione legata alle prestazioni (Guardian) Leggi su Ilnapolista.it Redha unadi)Dopo il Gran Premio del Bahrain, che Maxha concluso al sesto posto, i vertici della Redsi sono riuniti per affrontare la crisi emersa. Christian Horner, il team principal, ha ammesso che la situazione richiede un intervento tempestivo, ma ha sottolineato che non ci saranno soluzioni rapide. «Questa gara ha messo in luce alcune insidie molto chiare e che dobbiamo affrontare rapidamente» ha detto Horner, evidenziando che, sebbene i problemi siano ben noti, le soluzioni richiedono tempo per essere implementate. Ne parla ilquest’oggi.La Redtiene colloqui di crisi,è in ansia ()La situazione ha sollevato preoccupazioni anche tra altri membri chiave del team, tra cui il direttore tecnico Pierre Waché e il consulente Helmut Marko.

