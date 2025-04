Presunte irregolarità nei concorsi regionali per dirigenti scolastici al via verifiche ministeriali

Presunte irregolarità nel concorso per dirigenti scolastici in alcune Regioni - Calabria, Puglia, Lazio, Campania - con ricorsi al Tar. Per questo il ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noto di aver avviato delle verifiche. Il concorso è quello ordinario per il reclutamento di 578 dirigenti scolastici, bandito il 18 dicembre del 2023 dal ministero. Già la scorsa settimana - ha fatto sapere oggi il Mim - su indicazione del ministro Giuseppe Valditara, è stata richiesta una dettagliata relazione in merito alla situazione della Campania dove la Direzione scolastica regionale, in seguito a dei fatti emersi, ha disposto la sospensione del calendario degli orali, non ancora iniziati. Il ministero inoltre ha assicurato che si riserva di assumere "tutti i provvedimenti necessari e le iniziative opportune presso le sedi competenti al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle prove". Agi.it - Presunte irregolarità nei concorsi regionali per dirigenti scolastici, al via verifiche ministeriali Leggi su Agi.it AGI -nel concorso perin alcune Regioni - Calabria, Puglia, Lazio, Campania - con ricorsi al Tar. Per questo il ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noto di aver avviato delle. Il concorso è quello ordinario per il reclutamento di 578, bandito il 18 dicembre del 2023 dal ministero. Già la scorsa settimana - ha fatto sapere oggi il Mim - su indicazione del ministro Giuseppe Valditara, è stata richiesta una dettagliata relazione in merito alla situazione della Campania dove la Direzione scolastica regionale, in seguito a dei fatti emersi, ha disposto la sospensione del calendario degli orali, non ancora iniziati. Il ministero inoltre ha assicurato che si riserva di assumere "tutti i provvedimenti necessari e le iniziative opportune presso le sedi competenti al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle prove".

