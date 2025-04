Violenza giovanile il Prefetto Due fatti isolati ma gravi Situazione non preoccupante

Prefetto dopo i gravi episodi di accoltellamento e rissa che si erano registrati in città. Proprio il Prefetto Rafaela Moscarella ha voluto rilasciare una dichiarazione al termine dei lavori per rassicurare i cittadini molto preoccupati dai fatti criminosi accaduti. “Si è trattato di fatti isolati ma di episodi molti gravi e peraltro la reazione delle Forze dell’Ordine è stata immediata. Sottolineo che l’attività di controllo è assidua, il territorio è vigilatissimo. La città è suddivisa in quadranti e la sorveglianza è attenta. Non è una Situazione preoccupante”, ha chiosato Moscarella. Anteprima24.it - Violenza giovanile, il Prefetto: “Due fatti isolati, ma gravi. Situazione non preoccupante” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiI controlli sono stati rafforzati e proseguono H24. Ne ha preso atto oggi nel corso dell’annunciata riunione presso il Palazzo del Governo, il Comitato per l”Ordine e la sicurezza pubblica, convocato daldopo iepisodi di accoltellamento e rissa che si erano registrati in città. Proprio ilRafaela Moscarella ha voluto rilasciare una dichiarazione al termine dei lavori per rassicurare i cittadini molto preoccupati daicriminosi accaduti. “Si è trattato dima di episodi moltie peraltro la reazione delle Forze dell’Ordine è stata immediata. Sottolineo che l’attività di controllo è assidua, il territorio è vigilatissimo. La città è suddivisa in quadranti e la sorveglianza è attenta. Non è una”, ha chiosato Moscarella.

Violenza giovanile, il Prefetto: "Due fatti isolati, ma gravi. Situazione non preoccupante". Quarto, allarme baby-gang e microcriminalità: chiesto incontro con il prefetto. Task force regionale contro i baby maranza: «Deriva pericolosa, va fermata». FOCUS SU DEVIANZA GIOVANILE DOPO AGGRESSIONE MINORE A BARLETTA. Rissa di Chiaia: "Individuati i responsabili. E' emergenza giovanile" |VIDEO. Notte di tensione e disordini a Busto Arsizio: caccia ai complici dei due espulsi. Video al setaccio. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Quarto, allarme baby-gang e microcriminalità: chiesto incontro con il prefetto - Adolescente accoltellato da due coetanei, a Quarto è ormai allarme. L'aggressione di ieri, culminata con il ferimento di un 14enne e l'intervento dei carabinieri che hanno ...

msn.com comunica: La violenza minorile ora fa paura: "Risse che finiscono a coltellate" - Non ci sono sodalizi della criminalità organizzata di stampo mafioso ma quello che inizia a preoccupare le Marche è la devianza giovanile con la violenza tra minori o poco più che ventenni e che sfoci ...

Si apprende da gaeta.it: Aumento della violenza tra i giovani in Veneto: il governatore propone il Daspo per i minori - In Veneto, si assiste a un preoccupante incremento di episodi di violenza giovanile, che spingono le autorità locali ... Con il supporto del prefetto di Venezia, si stanno valutando vari comuni, tra ...