Thesocialpost.it - Aereo perde quota e cade sulla casa: il tetto vola via, lo schianto è spaventoso

Paura nei cieli dell’isola di Wight, in Inghilterra, dove un ultraleggero si è schiantato al suolo poco dopo il decollo dall’aeroporto di Bembridge, nella mattinata di domenica. L’incidente è avvenuto nei pressi del Whitecliff Bay Holiday Park, un’area turistica molto frequentata, soprattutto nei fine settimana. Stando alle prime ricostruzioni, il velivolova a bassaquando avrebbe sfiorato ildi un’abitazione, per poirere rovinosamente al suolo.A bordo si trovavano due persone, un pilota e un co-pilota, che secondo quanto riferito dalle autorità locali avrebbero riportato ferite non gravi. Entrambi sono stati soccorsi rapidamente e trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, non si segnalano vittime né tra gli occupanti dell’né tra i residenti della zona.