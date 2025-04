Metropolitanmagazine.it - La ministra Calderone sotto indagine: in corso di accertamento la sua laurea

Si dice “soddisfatta dell’inesistenza di ogni ipotesi di reato e di conseguenza non ha iscritto alcun indagato nel registro delle notizie di reato”, la, la cuisarebbeinchiesta dalla Procura di Roma per accertamenti sulla sua validità. Ladel lavoro ha infatti visto aprirsi le indagini dopo un esposto da parte di un professore universitario di Brescia, Saverio Regasto, ordinario di diritto pubblico comparato.Le parole dellasulla suaIl professore chiede nell’esposto ai pm di accertare se i titoli acquisiti nel 2012 e nel 2016 dallasiano frutto di irregolarità. Soprattutto, chiede se si possano configurare ipotesi di reato. Lei risponde prontamente in una nota. “Prendo atto con grande soddisfazione quanto comunicatomi dal mio legale, l’avvocato Cesare Placanica, ossia della determinazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma che, con riferimento all’esposto sporto nei miei confronti in relazione al mio peruniversitario, ha sancito l’inesistenza di ogni ipotesi di reato e di conseguenza non ha iscritto alcun indagato nel registro delle notizie di reato.