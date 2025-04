Migranti la bozza della lista Ue dei Paesi sicuri toghe rosse ko

bozza di un documento che designa alcuni dei Paesi d'origine ritenuti sicuri dalla Commissione europea. E dunque adatti al rimpatrio dei Migranti. La lista, provvisoria, verrà distribuita agli Stati membri nelle prossime ore. Tra questi Paesi, anche alcuni ad alta intensità migratoria verso l'Italia, come l'Egitto e il Bangladesh. Dunque anche anche Colombia, Tunisia, Marocco, India e Kosovo. La lista era stata promessa da Ursula von der Leyen entro giugno e segue la direttiva sui rimpatri varata a marzo dalla Commissione europea. L'obiettivo è rafforzare il concetto di Paese d'origine sicuro dando linee guida uniformi ai Ventisette per sostenere soluzioni innovative come il modello Italia-Albania e la possibile creazione di hub dedicati alla gestione dei rimpatri. Liberoquotidiano.it - Migranti, la bozza della lista Ue dei Paesi sicuri: toghe rosse ko Leggi su Liberoquotidiano.it Dalla Ue un altro assist a Giorgia Meloni e al governo italiano sul tema dell'immigrazione. Infatti Bruxelles ha stilato unadi un documento che designa alcuni deid'origine ritenutidalla Commissione europea. E dunque adatti al rimpatrio dei. La, provvisoria, verrà distribuita agli Stati membri nelle prossime ore. Tra questi, anche alcuni ad alta intensità migratoria verso l'Italia, come l'Egitto e il Bangladesh. Dunque anche anche Colombia, Tunisia, Marocco, India e Kosovo. Laera stata promessa da Ursula von der Leyen entro giugno e segue la direttiva sui rimpatri varata a marzo dalla Commissione europea. L'obiettivo è rafforzare il concetto di Paese d'origine sicuro dando linee guida uniformi ai Ventisette per sostenere soluzioni innovative come il modello Italia-Albania e la possibile creazione di hub dedicati alla gestione dei rimpatri.

