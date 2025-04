Violenza sulla ragazzina di 11 anni Parla il patriarca Perché lo stupratore seriale era libero

Violenza sessuale avvenuto a Mestre. Sul caso interviene il patriarca di Venezia: ecco cosa ha detto Ilgiornale.it - Violenza sulla ragazzina di 11 anni. Parla il patriarca: "Perché lo stupratore seriale era libero?" Leggi su Ilgiornale.it Il Paese ancora sotto choc per il terribile episodio disessuale avvenuto a Mestre. Sul caso interviene ildi Venezia: ecco cosa ha detto

Violenza all'11enne mestrina, dopo l'interrogatorio convalidato il fermo. Mulas rimane in carcere. Violenza a Mestre, indagini sullo stupratore seriale: potrebbe aver pedinato la bambina di 11 anni. Il patriarca di Venezia: «Aveva precedenti, perché era libero?». Violenza a bambina 11 anni, confermato carcere per l'arrestato. Mestre, bambina di 11 anni aggredita all’ingresso di casa: arrestato un 45enne, violentatore seriale. Massimiliano Mulas segue una bambina di 11 anni, la spinge dentro casa, la violenta e tenta di rapinarla. Lui. Violenza sessuale su una bimba di 11 anni a Mestre: cronaca di un orrore. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Violenza a bambina 11 anni, confermato carcere per l'arrestato - E' stato convalidato il fermo, con la custodia cautelare in carcere, per il 45enne accusato di aver aggredito e violentato giovedì scorso a Mestre una ragazzina di 11 anni che aveva seguito per strada ...

Lo riporta notizie.it: Bambina di 11 anni violentata a Mestre: la verità sconvolgente - Resta in carcere Massimiliano Mulas, lo stupratore seriale accusato di aver violentato una ragazzina di 11 anni a Mestre: dalle indagini emergono dettagli sconvolgenti ...

Secondo fanpage.it: Cosa sappiamo sul violentatore seriale arrestato per aver aggredito una ragazzina di 11 anni a Mestre - Il 45enne arrestato per aver aggredito una ragazzina di 11 anni nell'androne di un palazzo a Mestre era già stato accusato di aver molestato ragazzine ...