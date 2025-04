Tarantinitime.it - La ‘favoletta’ del topo di Montemesola: tra scuse, nastro adesivo e polvere

Tarantini Time QuotidianoAilva a scuola ma i bimbi della materna restano a casa. Giovedì mattina, i bambini della scuola dell’infanzia si sono visti catapultare in un’avventura degna delle migliori favole Disney. Solo che questa volta,lino non era in gita per insegnare l’alfabeto, ma si aggirava indisturbato negli armadietti.Le mamme, ignare del nuovo “compagno di classe” peloso, non sarebbero state informate, ma lo avrebbero scoperto per puro caso. A svelare l’arcano sono stati proprio i piccoli, con quella sincerità spietata che solo i bambini possono permettersi.“Mamma, oggi la maestra ha urlato perché c’era un!”, ha raccontato uno. “Unne! Grosso così!”, ha rincarato l’altro, allargando le braccia in stile pescatore incallito.Le maestre che si erano accorte del roditore aprendo un armadietto dal quale l’ospite è saltato fuori, nel tentativo di gestire l’emergenza con eleganza istituzionale, avevano provato a convincere i bambini che fosse tutto frutto dell’immaginazione.