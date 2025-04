I sottotitoli in tempo reale di Android stanno per diventare ancor più espressivi

sottotitoli espressivi", funzionalità dei sottotitoli in tempo reale di Android.L'articolo I sottotitoli in tempo reale di Android stanno per diventare ancor più espressivi proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - I sottotitoli in tempo reale di Android stanno per diventare ancor più espressivi Leggi su Tuttoandroid.net Google lavora per rendere più completi i "", funzionalità deiindi.L'articolo Iindiperpiùproviene da Tutto

I sottotitoli in tempo reale di Android stanno per diventare ancor più espressivi. Google migliora i Sottotitoli in tempo reale con l’opzione per lo sfondo trasparente. Microsoft Edge offrirà traduzione e doppiaggio in tempo reale dei video con l'AI. Chrome, arrivano i sottotitoli in tempo reale per qualsiasi contenuto sul Web. Google porta su tutti i dispositivi Android nuove funzionalità utili. 19 funzioni segrete di Android che forse non conoscete. Ne parlano su altre fonti

Riporta microsoft.com: Sottotitoli in tempo reale - I sottotitoli in tempo reale forniscono la trascrizione automatica dei contenuti audio sullo schermo. Per attivare i sottotitoli in tempo reale, scegli una delle azioni seguenti: Se selezioni In alto ...

Secondo msn.com: VLC rivoluziona i sottotitoli: AI offline per traduzioni in tempo reale - VLC, il popolare lettore multimediale open-source, si prepara a introdurre una funzionalità innovativa: la creazione automatica di sottotitoli in tempo reale tramite l’intelligenza artificiale.