Ancelotti svela ampquotLa Nazionale mi sembrava un part time ho detto di no Real A dire il vero li ho chiamati ioampquot

Ancelotti, tecnico italiano che ha fatto la storia del Milan e del Real Madrid che allena anche oggi,. Leggi su Calciomercato.com In un`intervista rilasciata a RSI, Carlo, tecnico italiano che ha fatto la storia del Milan e delMadrid che allena anche oggi,.

calciomercato.com riferisce: Ancelotti svela: "La Nazionale mi sembrava un part-time, ho detto di no. Real? A dire il vero li ho chiamati io" - Carlo Ancelotti, tecnico italiano che ha fatto la storia del Milan e del Real Madrid che allena anche oggi, ha toccato alcune tematiche interessanti, tra le quali anche la sua scelta di rifiutare la ...

Segnala msn.com: Clamoroso Ancelotti: "Ho rifiutato la Nazionale italiana per un motivo preciso" - Carletto Ancelotti era stato contattato dalla Federazione per allenare l'Italia, ma ha rifiutato la proposta arrivatagli per un motivo preciso.

msn.com riferisce: Ancelotti contestato dopo la sconfitta con l'Arsenal: rapporti tesi coi giocatori, c'è chi vuole l'esonero - Il 3-0 subito dall'Arsenal a Londra potrebbe chiudere il ciclo del Real Madrid campione in carica. E c'è chi contesta Carletto Ancelotti dopo le 3 Champions vinte. Le discussioni con Bellingham e Vini ...