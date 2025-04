Thesocialpost.it - “Lo ha ingoiato e ha iniziato a soffocare”. Il dramma a soli 18 mesi, poi succede l’incredibile: un miracolo

Attimi di paura a Carpi, dove un bambino di 18ha rischiato di morire soffocato a causa di un pistacchio. Provvidenziale l’intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno guidato in videochiamata i genitori nella delicata manovra di disostruzione pediatrica, salvando la vita al piccolo.L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 12 aprile, intorno alle ore 14. Dopo l’allarme lanciato dalla famiglia, la Centrale Operativa 118 Emilia Est ha inviato un’ambulanza del Servizio Emergenza-Territoriale 118 di Modena, partita dall’ospedale di Carpi. Nel frattempo, i genitori sono stati supportati a distanza dai soccorritori, che hanno fornito le istruzioni per la manovra salvavita.Grazie alla tempestività dell’intervento, il corpo estraneo si è spostato in uno dei bronchi, permettendo al bambino di tornare a respirare.