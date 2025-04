Agi.it - Il fratello di Liliana Resinovich: "Movente soprattutto economico"

AGI - Ildella morte di. Ne è convinto ilSergio. “Sebastiano – ha detto al Gr 3 del Fvg – non ha mai lavorato, è stato mantenuto da mia sorella per tutta la vita e quindi non voleva assolutamente che lei andasse via da casa”. Mentre la polizia di Trieste sta analizzando i tantissimi oggetti che sono stati sequestrati nell'abitazione di Sebastiano Visintin – in particolare un maglione giallo e guanti di colore arancione indossati nel giorno della scomparsa della moglie - nessun provvedimento è stato ancora preso dagli inquirenti nei suoi confronti. Da Foro Ulpiano dove si trovano tribunale e procura giuliana, non trapela alcuna indiscrezione, mentre si apprende dai legali difensori di Visintin – ora indagato per l'omicidio volontario della moglie - che non sarebbe stata emessa alcuna convocazione per un interrogatorio del loro assistito.