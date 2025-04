Moto contro auto il volo è spaventoso il medico italiano muore così insieme alla moglie

Scontro tra Moto e auto sull'A29: morti due Motociclisti catanesiUn nuovo incidente mortale ha insanguinato nel pomeriggio di oggi l'autostrada A29, in provincia di Trapani, nei pressi dello svincolo di Dattilo, lungo la diramazione per Birgi. Nell'impatto tra una Moto e un'auto, hanno perso la vita due Motociclisti originari di Giarre: Giovanni Finocchiaro, 60 anni, e Serafina Cantarella, 57 anni.I due viaggiavano insieme sul mezzo a due ruote, che secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto gravemente danneggiato nello scontro frontale con l'auto. alla guida della vettura, un uomo di 39 anni, residente nella provincia di Palermo, le cui condizioni non sono state rese note. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.Giovanni Finocchiaro, molto conosciuto a Giarre, era un medico in servizio presso l'ospedale Sant'Isidoro di Macchia e aveva ricoperto anche il ruolo di assessore comunale.

