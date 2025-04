Ilgiorno.it - Vigevano, la Procura chiede il processo per il sindaco Andrea Ceffa e l’ex eurodeputato Angelo Ciocca

(Pavia), 14 aprile 2025 – Istigazione alla corruzione, corruzione e falsità ideologica. Sono le accuse con le quali ladella Repubblica di Pavia è intenzionata are il rinvio a giudizio deldi, delconsigliere comunale Roberta Giacometti e degli ex dirigenti di Asm Veronica Passarella e Alessandro Gabbi e-amministratore unico di Asm Distribuzione Gas Matteo Ciceri, tutti arrestati come il primo cittadino, ancora ai domiciliari, e rimessi in libertà dopo le dimissioni. C’è poi la vicenda parallela che vede coinvolti l’imprenditore edile Alberto Righini che, tramiteleghista, avrebbe secondo l’accusa proposto alla consigliera di maggioranza Emma Stepan la somma di 15 mila euro per dimettersi facendo cadere la giunta.