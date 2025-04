Anteprima24.it - Accordo storico tra Vitulano, Cautano e Foglianise per la pianificazione di Protezione Civile

Tempo di lettura: 2 minutiUn passo decisivo verso una gestione coordinata delle emergenze è stato compiuto dai Comuni di, che hanno siglato un protocollo d’intesa per la gestione associata delle attività di. L’, parte del programma PR Campania FESR 2021-2027, mira a rafforzare la capacità di prevenzione, intervento e assistenza alla popolazione in caso di emergenze.L’intesa prevede l’istituzione di una Struttura tecnico-amministrativa intercomunale, con sede nel Comune capofila di, che coordinerà le attività di previsione e prevenzione dei rischi, nonché la gestione delle emergenze su scala sovracomunale. L’iniziativa nasce dalla necessità di un approccio integrato per affrontare eventi calamitosi che potrebbero colpire il territorio, ottimizzando risorse e competenze.