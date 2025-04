Basket il CUS Pisa perde a Volterra nell’ultima gara di Divisione Regionale 2

Pisa, 14 aprile – L’ultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2 non vede sorprese nel derby di Volterra tra la locale AutoEtruria, ancora in lotta per i play-off, poi perduti per un’inezia, ed il CUS Pisa Cosmocare, ultimo in attesa dei play-out. Contro una squadra di livello per la categoria, su un campo caldissimo, i ragazzi di coach Bizzarri non sono mai stati in partita, rischiando di essere doppiati nel punteggio dalla squadra avversaria. Adesso i riflettori sono puntati sul primo turno dei play-out, che vedrà il CUS Pisa opposto al Versilia, dal 27 aprile, in una sfida al meglio delle tre gare, con partenza ed eventuale gara tre sul campo di Pietrasanta. LA CRONACA – La cronaca vede gli universitari, scesi sul parquet con Daidone, Di Lernia, Donati, Padeletti e Galello, subito aggrediti dai più forti padroni di casa, che si aggiudicano senza indugi il primo quarto per 25-12. Sport.quotidiano.net - Basket, il CUS Pisa perde a Volterra, nell’ultima gara di Divisione Regionale 2 Leggi su Sport.quotidiano.net , 14 aprile – L’ultima giornata del campionato di2 non vede sorprese nel derby ditra la locale AutoEtruria, ancora in lotta per i play-off, poi perduti per un’inezia, ed il CUSCosmocare, ultimo in attesa dei play-out. Contro una squadra di livello per la categoria, su un campo caldissimo, i ragazzi di coach Bizzarri non sono mai stati in partita, rischiando di essere doppiati nel punteggio dalla squadra avversaria. Adesso i riflettori sono puntati sul primo turno dei play-out, che vedrà il CUSopposto al Versilia, dal 27 aprile, in una sfida al meglio delle tre gare, con partenza ed eventualetre sul campo di Pietrasanta. LA CRONACA – La cronaca vede gli universitari, scesi sul parquet con Daidone, Di Lernia, Donati, Padeletti e Galello, subito aggrediti dai più forti padroni di casa, che si aggiudicano senza indugi il primo quarto per 25-12.

Basket, il CUS Pisa perde a Volterra, nell’ultima gara di Divisione Regionale 2. Basket, uno sfortunato CUS Pisa, perde il derby con Bellaria, in Divisione Regionale 2. Basket, uno sfortunato CUS Pisa, perde il derby con Bellaria, in Divisione Regionale 2. Basket. Serie C1, il Cus Pisa Cosmocare cade per mano del Pino Firenze in un finale sciagurato. Serie C, Agliana batte Cus Pisa. Bottegone cade di misura. Hockey giovanile protagonista al Cus per il Torneo della Befana. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Basket, uno sfortunato CUS Pisa, perde il derby con Bellaria, in Divisione Regionale 2 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

msn.com comunica: Basket, ultima in serie C per il CUS Pisa Cosmocare, di scena a Fucecchio - Pisa, 11 aprile 2025 – Ultimo atto della stagione, per il già retrocesso CUS Pisa Cosmocare, che saluta la serie C, domenica a Fucecchio, sul campo di una Folgore, ancora in lotta per la salvezza dire ...

Si apprende da msn.com: Basket, in serie C niente da fare per il CUS Pisa Cosmocare in casa con Dragons Prato - Pisa, 24 marzo 2025 –Come da pronostico, il CUS Pisa Cosmocare perde in casa con la vicecapolista Dragons Prato, nella decima giornata di ritorno del campionato di serie C. Gli universitari ...