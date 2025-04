Picchiato in strada due uomini tentano di portargli via il cellulare

cellulare. I presunti responsabili sono due giovani di 22 e 29 anni, entrambi di origine tunisina, ora arrestati dai carabinieri per i reati di lesioni e tentata rapina in consorso e anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I. Latinatoday.it - Picchiato in strada: due uomini tentano di portargli via il cellulare Leggi su Latinatoday.it Hanno aggredito un uomo con l'intento di rubargli il. I presunti responsabili sono due giovani di 22 e 29 anni, entrambi di origine tunisina, ora arrestati dai carabinieri per i reati di lesioni e tentata rapina in consorso e anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I.

Partinico, difende il figlio picchiato da due uomini e viene pestato a sua volta: muore a 45 anni. Partinico, difende figlio dal pestaggio e viene picchiato da due uomini: morto un 45enne. Omicidio Partinico, 45enne picchiato a morte in strada per difendere figlio di 17 anni: arrestati due uomini. Partinico (Pa), padre muore picchiato in strada da due giovani per difendere il figlio. Partinico, in un video la lite in strada. La testimone: “Quell’uomo picchiato da due persone”. Gioacchino ucciso a calci e pugni in strada: voleva salvare il figlio da un pestaggio. Ne parlano su altre fonti

