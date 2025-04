Grandi cantieri Trenord estate 2025 tutte le linee che subiranno interruzioni e le soluzioni di viaggio alternative

2025 – Aggiornamento in tempo più o meno reale di tutti i cantieri che riguarderanno la rete ferroviaria lombarda nel 2025. Con i relativi – e, si spera, temporanei – disagi, cui dovrebbe seguire però un miglioramento delle infrastrutture a disposizione dei viaggiatori. Lavori cantiere linea ferrovia Vigevano Trenord ha aperto una sezione ad hoc sul suo sito internet, in cui sono elencati gli interventi più importanti in programma. La lista “Nel 2025 – si legge sul sito internet – le infrastrutture ferroviarie della Lombardia saranno interessate da importanti lavori di potenziamento e manutenzione. Gli interventi, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione dei treni, determineranno interruzioni e rimodulazioni del servizio”. Trenord, con Rete Ferroviaria Italiana e FerrovieNord, si dice impegnata “a programmare un’articolata offerta di mobilità adeguata alle esigenze dei viaggiatori abituali e dei numerosi turisti che utilizzano i servizi di Trenord”. Ilgiorno.it - Grandi cantieri Trenord estate 2025: tutte le linee che subiranno interruzioni e le soluzioni di viaggio alternative Leggi su Ilgiorno.it Milano, 14 aprile– Aggiornamento in tempo più o meno reale di tutti iche riguarderanno la rete ferroviaria lombarda nel. Con i relativi – e, si spera, temporanei – disagi, cui dovrebbe seguire però un miglioramento delle infrastrutture a disposizione dei viaggiatori. Lavori cantiere linea ferrovia Vigevanoha aperto una sezione ad hoc sul suo sito internet, in cui sono elencati gli interventi più importanti in programma. La lista “Nel– si legge sul sito internet – le infrastrutture ferroviarie della Lombardia saranno interessate da importanti lavori di potenziamento e manutenzione. Gli interventi, necessari per modernizzare lee ottimizzare la circolazione dei treni, determinerannoe rimodulazioni del servizio”., con Rete Ferroviaria Italiana e FerrovieNord, si dice impegnata “a programmare un’articolata offerta di mobilità adeguata alle esigenze dei viaggiatori abituali e dei numerosi turisti che utilizzano i servizi di”.

Grandi cantieri Trenord estate 2025: tutte le linee che subiranno interruzioni e le soluzioni di viaggio alternative. Cantieri ferroviari in Lombardia: nuova sezione dedicata sul sito di Trenord. Lavori sulle linee ferroviare: il nuovo sito per rimanere aggiornati. Ecco come nasce l’orario dei treni. «Grandi opere al posto del servizio pubblico». Cantieri, in Lombardia confronto con Rfi, Trenord e Ferrovienord. Ne parlano su altre fonti

Segnala monzatoday.it: A che punto sono i cantieri di Trenord in Brianza (ma non solo): adesso basta un clic per saperlo in tempo reale - Al via numerosi cantieri che creano inevitabilmente disagi ai pendolari: ecco il nuovo servizio (gratis) per chi viaggia in treno ...

Come scrive lecconotizie.com: Estate senza treni, bocciata la proposta navette tra le stazioni di Bellano e Varenna - che durerà tutta l’estate per consentire lavori di potenziamento. A ritenerla una via non percorribile Regione Lombardia e Trenord, durante il tavolo tecnico dedicato proprio alla stazione ...

Riporta casateonline.it: Trenord: su sito e App una sezione dedicata ai cantieri - porteranno a inevitabili interruzioni e rimodulazioni del servizio ferroviario gestito da Trenord. Il sito contiene le informazioni sul servizio e i progressivi aggiornamenti sui grandi cantieri ...