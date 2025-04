Alvaro Morata citato da Fagioli nelle chat sulle scommesse 8220Gli voglio bene ma è tutto falso8221

Alvaro Morata si è visto costretto a smentire online le notizie che lo riguarderebbero attorno al caso scommesse. citato più volte nelle chat da Fagioli, il bomber spagnolo ha voluto precisare la propria posizione: "voglio bene a Nicolò, ma non ho mai saputo niente della sua situazione" Leggi su Fanpage.it si è visto costretto a smentire online le notizie che lo riguarderebbero attorno al casopiù volteda, il bomber spagnolo ha voluto precisare la propria posizione: "a Nicolò, ma non ho mai saputo niente della sua situazione"

Fagioli faceva anche il nome di Morata. Alvaro non compare tra i finanziatori, ma viene citato come.... Fagioli per chiedere prestiti faceva il nome di Morata: ecco cosa diceva in chat agli amici. Nicolò Fagioli intercettato, uno choc: cosa diceva su Morata. La Stampa - Scommesse, Fagioli e il ruolo di Morata: Nicolò faceva il suo nome per avere prestiti. Gazzetta - Fagioli, Morata ed i Rolex. Calcio. Ne parlano su altre fonti

Come scrive news-sports.it: Morata: “Io coinvolto nel caso scommesse? Tutto falso. Ho aiutato Fagioli solo in una cosa, ovvero…” - Vi proponiamo di seguito le parole di Alvaro Morata, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un suo coinvolgimento nel caso scommesse ...

Lo riporta tuttojuve.com: Scommesse, Morata rompe il silenzio: “Smentisco le notizie che sono uscite perchè false. A Fagioli ho dato solo consigli sulla sua carriera” - Alvaro Morata prende le distanze da ogni coinvolgimento nel caso scommesse. Il suo nome è emerso in alcune ricostruzioni giornalistiche basate su messaggi scambiati tra Nicolò Fagioli ...

Secondo msn.com: Fagioli per chiedere prestiti faceva il nome di Morata: ecco cosa diceva in chat agli amici - Ultime notizie - Come si legge dalle pagine della Gazzetta dello Sport emergono delle chat piuttosto inquietanti su Nicolò Fagioli il quale, per trovare soldi, proponeva dei Rolex ad un prezzo inferio ...