Scommesse Fagioli rompe il silenzio l’appello Non mi fate questo

Nicolòtorna a parlare, e lo fa con un post che pesa come un macigno. Dopo le ultime notizie sull’indagine relativa a un presunto sistema parallelo diillegali, il giovane calciatore ha affidato ai social uno sfogo pubblico che è anche una richiesta accorata: rispetto per chi ha già pagato i propri errori.“Il mio debito con la giustizia l’ho saldato”, scrive, accompagnando le sue parole a un’immagine significativa: lui in bianco e nero, con il numero rosso come unica nota accesa. È il simbolo di una storia dolorosa, che non smette di far rumore.“Non mi nascondo: ho commesso un errore grave”Il giocatore ricorda ogni passaggio della sua vicenda: la squalifica di sette mesi, le umiliazioni pubbliche, le confessioni sulla sua dipendenza. “Ho provato vergogna, ho avuto paura di non rialzarmi più.