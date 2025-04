Daniele ucciso e bruciato vivo a 19 anni nessuna giustizia per lui a 20 anni dall’orrore

Daniele Polimeni sarà l’ultimo. Ha appena 19 anni, un’esistenza ancora tutta da scrivere e un passato già segnato da errori, sogni e difficoltà. Cresciuto nel quartiere di Santa Caterina, a Reggio Calabria, Daniele è uno dei tanti ragazzi che si ritrovano ogni giorno nella piazzetta, cuore pulsante del rione. Lo conoscono tutti: è solare, pieno di energia, appassionato di calcio e innamorato della Reggina, la squadra della sua città. La domenica è il suo giorno preferito, quando la Curva Sud diventa casa e la maglia amaranto una seconda pelle.Ma crescere a Reggio non è facile. In certi quartieri, le occasioni si contano sulle dita di una mano e la scorciatoia della piccola criminalità è sempre lì, a un passo. Thesocialpost.it - Daniele ucciso e bruciato vivo a 19 anni, nessuna giustizia per lui a 20 anni dall’orrore Leggi su Thesocialpost.it Favazzina, costa tirrenica calabrese, 30 marzo 2005. È un giorno come tanti, ma perPolimeni sarà l’ultimo. Ha appena 19, un’esistenza ancora tutta da scrivere e un passato già segnato da errori, sogni e difficoltà. Cresciuto nel quartiere di Santa Caterina, a Reggio Calabria,è uno dei tanti ragazzi che si ritrovano ogni giorno nella piazzetta, cuore pulsante del rione. Lo conoscono tutti: è solare, pieno di energia, appassionato di calcio e innamorato della Reggina, la squadra della sua città. La domenica è il suo giorno preferito, quando la Curva Sud diventa casa e la maglia amaranto una seconda pelle.Ma crescere a Reggio non è facile. In certi quartieri, le occasioni si contano sulle dita di una mano e la scorciatoia della piccola criminalità è sempre lì, a un passo.

