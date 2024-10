Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 16:30 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Viabilità DELL’11 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PROVINCIA DI LATINA PRUDENZA PER CHI PERCORRE LA REGIONALE 213 FLACCA, UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 12+900 STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ALTRO INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI, AL MOMENTO NON SI REGISTRANO DISAGI ALLA CIRCOLazioNE. INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA INCOLONNAMENTI DA CASAL DEL MARMO A SALARIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI DA BUFALOTTA A PRENESTINA. IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO SINO ALLA TUSCOLANA. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)DELL’11 OTTOBREORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PROVINCIA DI LATINA PRUDENZA PER CHI PERCORRE LA REGIONALE 213 FLACCA, UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 12+900 STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ALTRO INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A1NAPOLI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI, AL MOMENTO NON SI REGISTRANO DISAGI ALLA CIRCONE. INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA INCOLONNAMENTI DA CASAL DEL MARMO A SALARIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI DA BUFALOTTA A PRENESTINA. IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLAFIUMICINO SINO ALLA TUSCOLANA.

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 15 : 30 - CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA RETE TRAM PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL DEPOSITO DI PORTA MAGGIORE E DI RINNOVO DEI BINARI. PER CHI SI SPOSTA VERSO OSTIA CI SONO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. SULLA VIA APPIA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, CODE VERSO ALBANO. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 12 : 30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VIENTANA E SALARIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2024 ore 11 : 30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA ORA LE CONSOLARI SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA IL BIVIO PER ... (Romadailynews.it)